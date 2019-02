Bishara tackade Gud efter succén i Mellodebuten

16-årige Bishara Morad har blivit ett Youtubefenomen som upptäcktes av Laila Bagge efter att han börjat lägga ut sånger han sjungit in. Uppmärksamheten gav honom en plats i årets upplaga av Melodifestivalen.

När sista deltävlingen i lördags kväll avgjordes i Lidköping intog han scenen inför sitt livs största publik. Hittills i alla fall, för Bishara kommer att få minst en chans till. Tillsammans med John Lundvik röstades han raka vägen till finalen. Och han var inte sen att skicka äran uppåt.

– Tack till Gud som gett mig denna gåva, sa 16-åringen inför miljoner tv-tittare och fick tankarna att gå till en ung Carola som stod i rutan med sin bibel och tackade Gud.

Även hans bidrag, ”On my own”, hade ett stänk av andlighet i sig. En textrad lyder: ”God is my pride, all through the night”. Sången är skriven av Markus Sepehrmanesh, Benjamin Ingrosso och Robert Habolin.

Bishara uttryckte stor förvåning när det stod klart att han hade gått direkt till finalen.

– Jag hade inte förväntat mig det här resultatet, det är helt galet. Jag ville bara beröra folk och sprida kärlek.

Det är tydligt att Bishara Morads tro är viktig för honom. I intervjuer tar han gärna chansen att tala om Gud och på Instagram skriver han i sin personbeskrivning att hans gåva att sjunga kommer från Jesus. Sin kyrkliga hemvist har han i St. Markus Syrisk Ortodoxa kyrka i Linköping, där han också är aktiv som diakon.

Och det råder inga tvivel om att syrisk-ortodoxa ungdomar känner stolthet över 16-åringens genombrott. ”I dag deltar vår talangfulle syrianska (arameiska) ungdom Bishara Morad i Melodifestivalen! Vi är otroligt glada när våra ungdomar når framgång”, skrev Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund (SOKU) på Facebook före deltävlingen.

– Det känns helt galet. Jag har aldrig övat på att sjunga, det är en gåva från Gud. Jag har bara fått den. Utan Gud skulle jag aldrig kunna få självförtroendet att förmedla det här, säger han till Aftonbladet och avslöjar också:

– Det sista jag gjorde innan jag gick upp på scen var att be.

