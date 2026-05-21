När något som först ser ut att vara ett misslyckande blir en succé

När Elin Elg senast skulle baka krossikanter (hennes egetpåhittade svenska ord för croissanter) blev det inte som hon hade tänkt sig. Hon fick tänka om och bakade krosikantfrallor i stället, vilket gjorde succé både hos barn och vuxna. Elin Elg

Ingredienser: 125 g rivet smör 5 g jäst 100 g/1 dl mjölk 100 g/1 dl vatten 300 g / 5 dl mjöl 40 g/0,5 dl socker 6 g/1 tsk salt

Semester är lika med krossikanter för mig. Så var också planen för min senaste helgresa. Jag hade förberett ingredienserna så att jag smidigt skulle kunna baka krossikanter på kvällen.

Men när jag sedan rörde ihop ingredienserna insåg jag till min förfäran att jag hade mätt upp fel mängd vätska – degen blev alltför lös och gick inte att göra några krossikanter av. Jag beklagade mig, men bröt ändå ner smöret i degen och hoppades på ett mirakel under natten.

På morgonen bakade jag trots min besvikelse degen med smörklumparna i – och till min förvåning smakade det fantastiskt. Är det så att man kan göra frallor som smakar krossikanter, som inte kräver att man viker och kavlar, tänkte jag. Så gjorde jag om mitt recept på krossikanter till en krossikantfralla som blev succé för både vuxna och barn. Tänk att något som först ser ut att vara ett misslyckande kan bli en succé? Visste ni att Ahlgrens bilar uppfanns på liknande sätt – genom ett, vad man först tyckte, misslyckat test.

Gud använder bilden av en krukmakare i Jeramias 18:e kapitel ”Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl, så som han ville ha det.” Gud är mäktig att forma oss, det som kan se ut som ett misslyckande kan han ta i sina händer och forma till något vackert – och framför allt så som han vill ha det.

Till dig som inte vågat dig på krossikanter än, men vill ha något gott till frukosten, varsågod, detta är till dig.

Blanda ner det frysta smöret i degen. Elin Elg

Gör så här:

Riv smöret och ställ in det i frysen.

Smula ner jästen och rör ihop med resten av ingredienserna till en aningen kladdig deg.

Låt degen vila i rumstemperatur i 30 minuter.

Blanda ner det frysta smöret i degen, vik degen så det blandas ut jämnt i hela degen.

Ställ in degen i kylskåp i cirka 1 timme.

Ta ut degen på ett lätt mjölat bakbord och kavla eller tryck ut till en kvadrat. Dela degen i 3x3, till 9 kvadrater. Vik in hörnen mot mitten på varje kvadrat och tryck till lätt i mitten.

Lägg frallorna på en bakplåtsklädd plåt som du plastar in och ställer i kylskåpet under natten.

På morgonen tar du fram plåten till rumstemperatur och sätter ugnen på 225 grader.

När ugnen är varm penslar du frallorna, och om du vill kan du strö över någon typ av fröer, jag valde sesamfrön.

Ställ in plåten i ugnen i cirka 10 minuter – eller tills frallorna är gyllene och genombakade.

Njut av nybakade krossikantfrallor, antingen bara som de är eller med pålägg. Jag gillar att doppa dem i smör.