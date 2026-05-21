Ledare

Miljöpartiets Amanda Lind
borde tala mer om sin gudstro

Erik Helmerson: De gröna har en politisk styrka och två svagheter

Amanda Lind, Miljöpartiets språkrör, säger att hon alltid stått i dialog med Gud.
Publicerad

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Erik Helmerson
Erik Helmerson Ledarskribent
Ledarskribent på Dagen

En del partiledare ”vägrar svara på quizfrågor” i SVT:s ”Fördomsshowen”. Andra vet inte var Gävle ligger eller vad ett hektar är.

Då är det uppfriskande när Miljöpartiets språkrör Amanda Lind i Dagens parti­ledarintervju fördjupar sig i den nya bibel­översättningen och den teologiska skillnaden mellan frestelse och prövning i ”Herrens bön”.

”Så länge jag kan minnas har jag reflekterat över trosfrågor”, har prästdottern Lind sagt till tidningen Inblick. ”Jag skulle säga att jag alltid har stått i konstant dialog med Gud.”

Samtidigt märks att Lind inte älskar att tala om sin kristna tro. Man får ofta intrycket att hon håller tillbaka, att hon är rädd för att skrämma bort sekulära väljare, och kanske sådana av annan religion.

Det är synd. Förutom att Sverige och västvärlden är inne i en ”Jesustrend” med större nyfikenhet på kristen tro är det viktigt med frimodighet inom kristen­heten. Också ateister tenderar dessutom att respektera den som inte skäms för att förklara sin tro.

MP förknippas fortfarande med 2010-talets wokevåg.

De gröna har inför valrörelsen en styrka och två svagheter. Styrkan är att de mer än något annat parti förknippas med en ödesfråga: klimatet. För varje ny naturkatastrof orsakad av klimatförändringar – och för varje gång Tidö­partierna beter sig som klimatförnekare – kommer MP att kännas mer relevant för väljarna.

Svagheterna är dels att de hårt låst fast sig vid Socialdemokraternas sida av politiken, dels att partiet fortfarande förknippas med 2010-talets wokevåg och allt vad den medförde av diverse vänsterradikal absurditet. Tröskeln för mer borgerligt sinnade väljare att rösta på MP förblir hög, oavsett deras oro för klimatet. 

Samtidigt finns risken, i partiets ögon, att de också skrämmer bort politiskt radikala väljare genom att framstå som för utslätade och regeringsfähiga.

Det är i så fall en risk MP borde ta. Samarbetsvilja, ansvarstagande och öppen­het mot politikens mittfält är ingenting att skämmas för. Inte heller att fortsätta tala om sin relation till Gud.

riksdagsvalet 2026 miljöpartiet ledare erik helmerson amanda lind
Swish 123 427 57 07 – märk din gåva med Vision.

Tycker du att den kristna rösten
i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swish 123 427 57 07 – märk din gåva med Vision.
Vill du veta mer om DagenVision?

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning