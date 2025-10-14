Nyheter

Alphaledarna Nicky och Pippa Gumbel på Sverigebesök: "Släpp fram de unga!"

Berättade om andlig hunger och om behov av att plantera församlingar

Nicky och Pippa Gumbel, ledare för Alpha internationellt samt för församlingen Holy Trinity Brompton i London. På besök i Citykyrkan, Stockholm.
Thomas Österberg
Reporter
Publicerad

Medelåldern i Alphaledarna Nicky och Pippa Gumbels församling i London är 27 år. På besök i Sverige försökte paret peppa präster och pastorer att släppa fram unga ledare, och att tänka mer på de som inte besöker kyrkorna än på de som redan regelbundet deltar.

alpha sverige nyheter ekumenik ungdomar och tro citykyrkan i stockholm

