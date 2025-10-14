Nyheter
Alphaledarna Nicky och Pippa Gumbel på Sverigebesök: "Släpp fram de unga!"
Berättade om andlig hunger och om behov av att plantera församlingar
Nicky och Pippa Gumbel, ledare för Alpha internationellt samt för församlingen Holy Trinity Brompton i London. På besök i Citykyrkan, Stockholm.
Thomas Österberg
Medelåldern i Alphaledarna Nicky och Pippa Gumbels församling i London är 27 år. På besök i Sverige försökte paret peppa präster och pastorer att släppa fram unga ledare, och att tänka mer på de som inte besöker kyrkorna än på de som redan regelbundet deltar.