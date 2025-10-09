Nyheter
Talita kan tvingas stänga skyddat boende – för att de inte tillåter alkohol
”Man blir lite chockerad över vansinnet i det här”, säger Anna Sander från Talita
Josephine Appelqvist och Anna Sander från Talita, en organisation på kristen grund som arbetar för att hjälpa kvinnor ur prostitution.
Natanael Gindemo
De försöker hjälpa kvinnor bort från prostitution. Men nu har den kristna organisationen Talita stött på problem: de riskerar att bli av med tillståndet att bedriva sitt skyddande boende eftersom de har alkoholförbud.