Nyheter
Kritik mot ministern som bär davidsstjärna – ”rent trams”
Aftonbladets ledarskribent menar att Carl-Oscar Bohlins (M) agerande är oansvarigt.
Jonna Sima Bank, ledarskribent på Aftonbladet: ”Att du som minister tar på dig en slipsnål för att visa solidaritet är rent trams”, skrev hon på plattformen X.
Fredrik Sandberg/TT
Hur pass kontroversiellt är det att som minister bära en davidsstjärna i sympati med svenska judar? Ett storbråk bröt ut i sociala medier efter att minister Carl-Oscar Bohlin anklagades för att stöta sig med folk ”i en känslig fråga”.