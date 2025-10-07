Nyheter

Kritik mot ministern som bär davidsstjärna – ”rent trams”

Aftonbladets ledarskribent menar att Carl-Oscar Bohlins (M) agerande är oansvarigt.

Jonna Sima Bank, ledarskribent på Aftonbladet: ”Att du som minister tar på dig en slipsnål för att visa solidaritet är rent trams”, skrev hon på plattformen X.
Jacob Zetterman
Reporter
Hur pass kontroversiellt är det att som minister bära en davidsstjärna i sympati med svenska judar? Ett storbråk bröt ut i sociala medier efter att minister Carl-Oscar Bohlin anklagades för att stöta sig med folk ”i en känslig fråga”. 

