Nyheter

Präst avkragar sig själv efter att i en artikel ha tagit avstånd från Bibelns Gud

Dagenintervju med Christer Hugo: ”Det har blivit en ny folksport i Svenska kyrkan att anmäla varandra till domkapitlet”

Christer Hugo berättar för Dagen om varför han avkragade sig själv, men vill inte vara med på bild.
Jacob Zetterman
Reporter
Publicerad

Efter att ha skrivit en artikel där han tog avstånd från Bibelns Gud i tidskriften Sans, utgiven på humanisten Christer Sturmarks förlag, valde prästen Christer Hugo till slut att avkraga sig själv. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter avkragning domkapitlet svenska kyrkan

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning