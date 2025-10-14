Nyheter
Präst avkragar sig själv efter att i en artikel ha tagit avstånd från Bibelns Gud
Dagenintervju med Christer Hugo: ”Det har blivit en ny folksport i Svenska kyrkan att anmäla varandra till domkapitlet”
Christer Hugo berättar för Dagen om varför han avkragade sig själv, men vill inte vara med på bild.
David Johansson
Efter att ha skrivit en artikel där han tog avstånd från Bibelns Gud i tidskriften Sans, utgiven på humanisten Christer Sturmarks förlag, valde prästen Christer Hugo till slut att avkraga sig själv.