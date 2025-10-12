Nyheter

Tolvårige Rubens glasskafé gav 14 000 kronor: Skänkte allt till Världens barn

Ruben Wendefors, 12, öppnade ett pop up-glasskafé i mormor och morfars trädgård i byn Mossarp utanför Gislaved under en lördag.

Ruben Wendefors, 12, med sin morfar Folke.
Urban Thoms
Reporter
Publicerad

En sensommarlördag öppnade tolvårige Ruben Wendefors ett glasskafé i mormors och morfars trädgård hemma i Mossarp utanför Gislaved. På två timmar sålde han egengjord glass för 14 000 kronor, pengar som han oavkortat skänkte till Världens barn.

nyheter gislaved barn

