Tolvårige Rubens glasskafé gav 14 000 kronor: Skänkte allt till Världens barn
Ruben Wendefors, 12, öppnade ett pop up-glasskafé i mormor och morfars trädgård i byn Mossarp utanför Gislaved under en lördag.
Ruben Wendefors, 12, med sin morfar Folke.
Lovisa Wendefors
En sensommarlördag öppnade tolvårige Ruben Wendefors ett glasskafé i mormors och morfars trädgård hemma i Mossarp utanför Gislaved. På två timmar sålde han egengjord glass för 14 000 kronor, pengar som han oavkortat skänkte till Världens barn.