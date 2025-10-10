Nyheter

PMU deltog i katolskt klimatfirande – tillsammans med Arnold Schwarzenegger

Tio år sedan påve Franciskus encyklika Laudato Si som pekar på vägar fram i klimatfrågan

Arnold Schwarzenegger talade under konferensen i Rom som hade namnet "Raising Hope for Climate Justice".
Albin Larsson
Printredaktör och reporter
Publicerad

Det är tio år sedan påve Franciskus utkom med klimatencyklikan Laudato Si. När Katolska kyrkan samlades i Rom för att fira detta fanns bland annat PMU, Arnold Schwarzenegger och ett stort isblock från Grönland på plats.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

påve franciskus nyheter klimatet pmu katolska kyrkan arnold schwarzenegger

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning