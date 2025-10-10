Nyheter
PMU deltog i katolskt klimatfirande – tillsammans med Arnold Schwarzenegger
Tio år sedan påve Franciskus encyklika Laudato Si som pekar på vägar fram i klimatfrågan
Arnold Schwarzenegger talade under konferensen i Rom som hade namnet "Raising Hope for Climate Justice".
Alessandra Tarantino/TT
Det är tio år sedan påve Franciskus utkom med klimatencyklikan Laudato Si. När Katolska kyrkan samlades i Rom för att fira detta fanns bland annat PMU, Arnold Schwarzenegger och ett stort isblock från Grönland på plats.