Nyheter

Trump avbröts i knesset – personer fördes ut

Donald Trump landade i Israel parallellt med att gisslan släpptes från Gaza. I parlamentet i Jerusalem hyllar han vapenvilan som en ”enorm triumf för Israel och världen”.

USA:s president Donald Trump intill knessets talman Amir Ohana samt Israels president Isaac Herzog.
TT Nyhetsbyrån
Publicerad Senast uppdaterad

Trump möttes av flera minuters stående ovationer när han tog plats i knesset. Bland åskådarna hade flera personer på sig röda kepsar med texten "Trump – the peace president".

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter utrikes

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning