Trump avbröts i knesset – personer fördes ut
Donald Trump landade i Israel parallellt med att gisslan släpptes från Gaza. I parlamentet i Jerusalem hyllar han vapenvilan som en ”enorm triumf för Israel och världen”.
USA:s president Donald Trump intill knessets talman Amir Ohana samt Israels president Isaac Herzog.
Evan Vucci/AP/TT
Trump möttes av flera minuters stående ovationer när han tog plats i knesset. Bland åskådarna hade flera personer på sig röda kepsar med texten "Trump – the peace president".