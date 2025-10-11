Nyheter

Polisen tror på färre kopparstölder från kyrkor efter fällande domar

”Personerna som begår den här typen av brott ingår ofta i internationella brottsnätverk och är troligtvis inte särskilt många”

Fyra män dömdes nyligen av Härnösands tingsrätt till fängelse och utvisning.
Johannes Ottestig
Reporter
Publicerad

Ett flertal kyrkor i Sverige har utsatts för kopparstölder i år. Men efter att fyra män dömts till fängelse och utvisning tror Daniel Ivansson, nationell operativ koordinator vid polisen, på färre brott framöver.

