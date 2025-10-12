Nyheter
Fullsatt på Jesus Conference i Örebro
– "Så många unga som brinner för sin tro"
Jesus Conference lockade tusentals personer från stora delar av landet
Conventum Arena i centrala Örebro hade bokats för Jesus Conference. Och lokalen som tar 3 000 individer var fylld av förväntansfulla unga vuxna.
Johannes Ottestig
I helgen har 3 000 ungdomar från stora delar av Sverige varit samlade i Örebro för att lyssna på undervisning, lovsjunga och träffa jämnåriga – allt med målsättningen att bli stärkta i sin tro.