Nyheter
Lapidus: Hela Israel följde gisslandramat i direktsändning
Arne Lapidus på plats i Israel: Presidentens ord • Så reagerade vanliga israeler på stan
Maxim Herkin, en israelisk gisslan som frigivits från Gazaremsan, kliver av en helikopter vid Sheba Medical Center i Ramat Gan, Israel, måndagen den 13 oktober 2025.
Leo Correa/TT
Det blev
en dramatisk dag i Israel med Donald Trump och den släppta gisslan i
huvudrollerna. Israelerna gläds över att Hamas gisslan kommer hem efter två år
– och de ger den amerikanske presidenten hela äran för avtalet som gjorde detta
möjligt.