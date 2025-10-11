Nyheter

Så tycker svenska judar om att ministrar bär davidsstjärnor

”En fantastiskt fin solidaritetshandling” • ”Man kan andas lite lättare”

Skribenten Anna Nachman: "Jag blir väldigt glad när politiker faktiskt sätter på sig en liten stjärna".
Jacob Zetterman
Reporter
Publicerad

Två ministrar har börjat bära davidsstjärnan för att visa sympati med svenska judar.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter judendom israel antisemitism israel-palestina-konflikten

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning