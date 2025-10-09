Nyheter
Hon fick hjälp hos Talita: ”Alkohol har ingen plats på ett skyddat boende”
”Min åsikt kommer inte från teorin, utan från mina egna observationer” • Talitas skyddade boende på kristen grund kan tvingas stänga på grund av sitt alkoholförbud
Syftet med att ha ett skyddat boende är att kvinnor ska få chansen att ta tillbaka kontrollen över sitt liv, och då är det viktigt med alkoholförbud, anser Veronica, som tidigare bott på Talitas skyddsboende.
Gorm Kallestad/TT
Veronica, som tidigare bott på Talitas skyddade boende, säger till Dagen att hon inte kan förstå tanken på att en myndighet kräver att det ska vara tillåtet att dricka alkohol där.