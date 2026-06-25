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Anthony Elanga: ”Jag skulle verkligen ge advice till folk att läsa Bibeln”

Svenska landslagsmittfältaren blev väckelsepredikant på presskonferens

Sveriges Anthony Elanga intervjuas. Bilden är från en tidigare presskonferens inför världsmästerskapet i fotboll.
Johannes Ottestig Reporter
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Inför den sista gruppspelsmatchen i fotbolls-VM fick Anthony Elanga frågor på presskonferensen om sin kristna tro. Och den svenska landslagsmittfältaren hymlade inte med vad den dagliga bibelläsningen betyder för honom.

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