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Anthony Elanga: ”Jag skulle verkligen ge advice till folk att läsa Bibeln”
Svenska landslagsmittfältaren blev väckelsepredikant på presskonferens
Sveriges Anthony Elanga intervjuas. Bilden är från en tidigare presskonferens inför världsmästerskapet i fotboll.
Claudio Bresciani/TT
Inför den sista gruppspelsmatchen i fotbolls-VM fick Anthony Elanga frågor på presskonferensen om sin kristna tro. Och den svenska landslagsmittfältaren hymlade inte med vad den dagliga bibelläsningen betyder för honom.