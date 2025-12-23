Nyheter

Bibelvetaren: Här är de vanligaste missuppfattningarna om Jesu födelse i våra jultraditioner

Prästen och bibelvetaren Johanna Larsdal: Men vi behöver inte kasta ut julkrubban därhemma, eller sluta anordna julspel med en värdshusvärd. Kärnan är att Jesus föddes för att öppna vägen till Gud.

Johanna Larsdal, doktorand i doktorand i bibelvetenskap vid Göteborgs universitet samt präst i Svenska kyrkan.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad

Det står inget i Bibeln om att Josef och Maria hade bråttom när Jesus skulle födas – eller något om åsna eller stall. Kanske kom det trolovade paret till Betlehem för att hålla bröllop? Forskaren och prästen Johanna Larsdal spårar vanliga missuppfattningar kring julberättelsen till folkliga traditioner.

