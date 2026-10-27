Nyheter
KD vill införa kloster på fängelser
Den modell som tidigare fanns på Kumlaanstalten behöver återuppväckas, menar partiet
Partiledaren Ebba Busch vid KD:s partifullmäktige i fredags, samma dag som partiet presenterade 74 politiska förslag i en så kallad trygghetsrapport.
Fredrik Sandberg/TT
Akut platsbrist tvingade Kriminalvården att lägga ned de populära fängelseklostren på Kumla och Skänninge. Kristdemokraterna – som enligt egen beskrivning den senaste tiden erbjuder en ”höger med hjärta” – vill nu återuppväcka modellen.