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Här vittnar Malexander­mördaren om sin omvändelse till Jesus

Uppmärksammat besök i gudstjänst har väckt kritik

Exteriör, Folkungakyrkan i Stockholm. Tony Olsson talar på scen under gudstjänst.
Life Church Stockholm, som håller till i Folkungakyrkans lokaler, hade bjudit in Tony Olsson, numera Byström, att berätta om sitt liv i söndagens gudstjänst.
Arash Asadi byline
Arash Asadi Reporter
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En virvelvind av nätvrede drabbade pastorn Rune Borgsö i helgen. I sociala medier hade han annonserat att Tony Olsson, numera Byström, dömd för polismorden i Malexander, skulle framträda i hans församling för att berätta om vad Gud har gjort i hans liv.

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