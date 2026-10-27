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Här vittnar Malexandermördaren om sin omvändelse till Jesus
Uppmärksammat besök i gudstjänst har väckt kritik
Life Church Stockholm, som håller till i Folkungakyrkans lokaler, hade bjudit in Tony Olsson, numera Byström, att berätta om sitt liv i söndagens gudstjänst.
Johannes Ottestig, Life Church Stockholm
En virvelvind av nätvrede drabbade pastorn Rune Borgsö i helgen. I sociala medier hade han annonserat att Tony Olsson, numera Byström, dömd för polismorden i Malexander, skulle framträda i hans församling för att berätta om vad Gud har gjort i hans liv.