Vill du starta en ny pingstförsamling? Då är det bäst att du kallar den för Lifecenter, We are one church eller Hope church. För det är vad nya pingstförsamlingar vanligtvis heter.

Den här veckan presenterade pingströrelsen namnen på de 22 nya församlingar som planterats de senaste två åren. 16 av dessa har engelska namn, tre hade svenska namn och tre församlingsplanteringar var fortfarande namnlösa.