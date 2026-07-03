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De gick ihop för att anställa en evangelist – nu får de stipendium

Pingst i Sollefteå, Graninge, Resele och Junsele uppmärksammades på Lappis

Stefan Johansson, Annika Wennstig och David Isaksson från Resele pingstförsamling ihop med pastor Roland Pettersson (t.h.) från nätverket ”Älska Norrland”.
Thomas Österberg Reporter
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Många små församlingar saknar egna resurser att kunna anställa en pastor. I Sollefteå kommun har därför fyra mindre pingstförsamlingar gått ihop om en evangelist, ifrån hösten. Nu uppmuntras de med ett stipendium från nätverket ”Älska Norrland”.

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