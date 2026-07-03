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De gick ihop för att anställa en evangelist – nu får de stipendium
Pingst i Sollefteå, Graninge, Resele och Junsele uppmärksammades på Lappis
Stefan Johansson, Annika Wennstig och David Isaksson från Resele pingstförsamling ihop med pastor Roland Pettersson (t.h.) från nätverket ”Älska Norrland”.
Thomas Österberg
Många små församlingar saknar egna resurser att kunna anställa en pastor. I Sollefteå kommun har därför fyra mindre pingstförsamlingar gått ihop om en evangelist, ifrån hösten. Nu uppmuntras de med ett stipendium från nätverket ”Älska Norrland”.