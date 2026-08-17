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Roland Utbult om att lämna riksdagen – ”en känsla av befrielse”
Musikern och frikyrkoprofilen lyfter fram konflikten mellan det personliga samvetet och partipiskan då han tackar för sig
Artisten och låtskrivaren Roland Utbult slutar med politiken för att satsa mer på musiken. Nu har han packat sina prylar och sagt hej då till riksdagen.
Natanael Gindemo
Många kämpar just nu för att komma in. Men vissa drar samtidigt en lättnadens suck att få lämna. Nu tackar frikyrkoprofilen Roland Utbult för sig efter 16 år i riksdagen.