Nyheter

Roland Utbult om att lämna riksdagen – ”en känsla av befrielse”

Musikern och frikyrkoprofilen lyfter fram konflikten mellan det personliga samvetet och partipiskan då han tackar för sig

Artisten och låtskrivaren Roland Utbult slutar med politiken för att satsa mer på musiken. Nu har han packat sina prylar och sagt hej då till riksdagen.
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Många kämpar just nu för att komma in. Men vissa drar samtidigt en lättnadens suck att få lämna. Nu tackar frikyrkoprofilen Roland Utbult för sig efter 16 år i riksdagen.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter kristdemokraterna riksdagsvalet 2026 roland utbult

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning