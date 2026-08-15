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Elisabeth Thand Ring­qvist (C) om hot mot politiker: ”Det drabbade mig” 

C-ledaren betonade att politiker har ett viktigt ansvar för tonen i samhälls­debatten då hon frågades ut på Vårgårda möte

Hat och hot har fått hennes företrädare att lämna, Elisabeth Thand Ringqvist berättade att även hon drabbats av detta, då hon frågades ut i Vårgårda av Equmeniakyrkans pastorer.
Jacob Zetterman Reporter
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När pastorerna frågade ut Elisabeth Thand Ringqvist (C) i Vårgårda kunde hon brodera ut texten kring företagande och klimat, men blev samtidigt ställd av en fråga som handlade om kyrkornas biståndsarbete. 

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