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Elisabeth Thand Ringqvist (C) om hot mot politiker: ”Det drabbade mig”
C-ledaren betonade att politiker har ett viktigt ansvar för tonen i samhällsdebatten då hon frågades ut på Vårgårda möte
Hat och hot har fått hennes företrädare att lämna, Elisabeth Thand Ringqvist berättade att även hon drabbats av detta, då hon frågades ut i Vårgårda av Equmeniakyrkans pastorer.
Lina Bronson
När pastorerna frågade ut Elisabeth Thand Ringqvist (C) i Vårgårda kunde hon brodera ut texten kring företagande och klimat, men blev samtidigt ställd av en fråga som handlade om kyrkornas biståndsarbete.