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Sanna Hill: Amerikansk högerkristendom banar väg för svensk högerextremism
Extremhögerprofilen som hoppade av: Högerradikala fick boost efter Trumps makttillträde
Sanna Hill oroas av att idéer som hon ser som antifeministiska och kvinnohatande sprider sig även utanför extremhögern i dag.
Beatrice Lundborg/DN/TT
Hon har stått i strålkastarljuset de senaste dagarna som ”extremhögerprofilen som hoppade av”. Nu berättar Sanna Hill för Dagen om hur nykonservativa kristna strömningar i USA banat väg för svensk högerextremism.