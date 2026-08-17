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Sanna Hill: Amerikansk högerkristendom banar väg för svensk högerextremism

Extremhögerprofilen som hoppade av: Högerradikala fick boost efter Trumps makttillträde

Sanna Hill oroas av att idéer som hon ser som antifeministiska och kvinnohatande sprider sig även utanför extremhögern i dag.
Jonathan Newton Reporter
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Hon har stått i strålkastarljuset de senaste dagarna som ”extremhöger­profilen som hoppade av”. Nu berättar Sanna Hill för Dagen om hur nykonservativa kristna strömningar i USA banat väg för svensk högerextremism.

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