Nyheter

Kyrkoherde markerar mot Håkan Juholts utspel vid graven

”En gravsten är inte rekvisita”, menar kyrkoherde Lars Viper efter att Håkan Juholt protesterat mot Moderaterna vid Gösta Bohmans grav

Tidigare S-ledaren Håkan Julholt, kyrkoherde Lars Viper, kombinerad bild.
S-politikern Håkan Julholt får kritik från kyrkoherde Lars Viper för videoklipp vid gravsten.
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Det är valrörelse och alla medel är tillåtna. Eller? Den tidigare S-ledaren Håkan Juholt anklagas nu för att ha gått över gränsen, en kritik som också kommer från kyrkligt håll. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

riksdagsvalet 2026 nyheter kyrkogård socialdemokraterna svenska kyrkan

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning