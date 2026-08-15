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Kyrkoherde markerar mot Håkan Juholts utspel vid graven
”En gravsten är inte rekvisita”, menar kyrkoherde Lars Viper efter att Håkan Juholt protesterat mot Moderaterna vid Gösta Bohmans grav
S-politikern Håkan Julholt får kritik från kyrkoherde Lars Viper för videoklipp vid gravsten.
Jessica Gow/TT, Magnus Aronsson
Det är valrörelse och alla medel är tillåtna. Eller? Den tidigare S-ledaren Håkan Juholt anklagas nu för att ha gått över gränsen, en kritik som också kommer från kyrkligt håll.