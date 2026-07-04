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Familjehem möter varandra runt grillen – satsar på vuxna i norr
LP-verksamheten har tecknat ramavtal med Umeå kommun • Glada för tydlighet kring den kristna tron
Korvgrillning ihop med kristna familjer som fungerar som familjehem. Richard Sollenby, föreståndare för LP-verksamhetens arbete med detta, i samtal med några av föräldrarna under Lapplandsveckan.
Thomas Österberg
Pingströrelsens LP-verksamhet jobbar med kristna familjehem för både barn, ungdomar och vuxna. Under Lapplandsveckan möttes några av familjerna för att grilla korv och utbyta erfarenheter. I norr utökar LP samtidigt satsningen på familjehem för vuxna som ska slussas ut från behandlingshem.