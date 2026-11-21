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Fler än 300 teologer och kyrkoledare i försvar för kristen fotbollsspelare
Menar att kritiken mot Borussia Dortmunds Felix Nmecha är orättvis
Felix Nmecha i en nickduell i Tysklands Nations League-match mot Serbien i Belgrad fredagen den 13 november.
Darko Vojinovic /AP/TT
Borussia Dortmunds Felix Nmecha har kritiserats för en målgest som enligt kritikerna signalerar ett motstånd mot bland annat abort och homosexualitet. Nu har fler än 300 tyska teologer, pastorer och andra evangelikala ledare undertecknat ett öppet brev till försvar för spelaren.