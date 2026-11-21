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Syriens kristna ledare varnar för våldsvåg och en osäker framtid
En torterad ärkebiskop lyfts fram som exempel på våldet mot kristna
Patriark Mor Ignatius Aphrem II valde att på sociala medier lägga ut en bild på en ärkebiskop i staden Homs som blivit torterad, vilket är en anmärkningsvärd form av kommunikation för att komma från en kyrklig ledare.
Natanael Gindemo
För att visa på allvaret situationen i Syrien lägger patriark Mor Ignatius Aphrem II, ledare för den syrisk-ortodoxa kyrkan, upp en fruktansvärd bild på sina sociala medier.