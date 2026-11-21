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Flera kristna organisationer med när Göteborg ger rum åt hemlösa
I vinter utökas antalet sovplatser - samarbetet med idéburna lovordas
Räddningsmissionens frukostkafé i Göteborg erbjuder värme och något att äta. Organisationen hjälper också Göteborg stad med sovplatser för hemlösa under vinterhalvåret.
Adam Ihse / TT
Samtidigt som kylan tilltar spänner Göteborg stad musklerna för att tillsammans med ett antal idéburna organisationer göra vintern drägligare för hemlösa. Två av kommunens samarbetspartners är organisationer på kristen grund. Inför den stundande vintern utlovas fler övernattningsplatser.