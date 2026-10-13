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Flygvapnet kritiserar försvarets regler för själavård: ”Andas ängslighet”
”Bön” nämns inte alls i Försvarsmakten förslag till nytt reglemente för militär själavård
Försvarsmakten håller på att ta fram ett nytt reglemente för militär själavård. Men långt från alla berörda är nöjda med processen.
Joakim Ståhl/TT,
Ett nytt reglemente för militär själavård håller på att tas fram av Försvarsmakten. Men i det förslag som har diskuterats används varken begrepp som kyrka, bibel, bön, religion eller andlighet.