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Flygvapnet kritiserar försvarets regler för själa­vård: ”Andas ängslighet”

”Bön” nämns inte alls i Försvarsmakten förslag till nytt reglemente för militär själavård

Pilot sitter i Jas Gripen-plan på marken. Anonym fältpräst i kamouflagekläder.
Försvarsmakten håller på att ta fram ett nytt reglemente för militär själavård. Men långt från alla berörda är nöjda med processen.
Johannes Ottestig Reporter
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Ett nytt reglemente för militär själavård håller på att tas fram av Försvars­makten. Men i det förslag som har diskuterats används varken begrepp som kyrka, bibel, bön, religion eller andlighet.

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