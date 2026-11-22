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Alf Svensson om turerna efter valet: ”Det här är rent bedrövligt”
Talade med Dagen inför sin predikan i söndagens jubileumsgudstjänst i Solna pingstförsamling, som firade 80 år
Alf Svensson, tidigare partiledare för Kristdemokraterna, predikade när Solna pingstförsamling firade 80 år med en jubileumsgudstjänst den 22 november 2026.
Eva Janzon
Alf Svensson tror att Kristdemokraterna har goda chanser att göra en god valrörelse om det blir ett extraval. Men han är mycket kritisk till de senaste turerna kring försöken att bilda regering.