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Deltagare på sektkonferens fick höra lovsånger från sektanklagad kyrka
Upprörda känslor efter arrangörsmiss i Christchurch på Nya Zeeland
Nyligen arrangerades en konferens om sekter i en lokal i Christchurch på Nya Zeeland. På våningen under höll samtidigt en sektanklagad församlingsrörelse en egen konferens.
Michal Klajban/CC BY-SA 4.0
Kommunala företrädare i Christchurch på Nya Zeeland har bett arrangörerna av en sektkonferens om ursäkt eftersom de inte fick information om att en församlingsrörelse – som har anklagats för att vara en sekt – också hade bokat in sig för en konferens i samma byggnad samma helg.