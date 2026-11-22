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Franklin Grahams dotter kan bli USA:s ambassadör för religionsfrihet
Cissie Graham Lynch fick hbtq-relaterade frågor vid utfrågning – lovade att stötta alla religioner
Cissie Graham Lynch talar vid en Ja till livet-manifestation i Washington DC i januari 2022. Nu har hon nominerats till ny amerikansk religionsfrihetsambassadör.
Susan Walsh
Donald Trump har nominerat Cissie Graham Lynch till ny amerikansk religionsfrihetsambassadör. När hon frågades ut i senatsutskottet för utrikespolitik och diplomati lovade hon att jobba för alla, oavsett tro.