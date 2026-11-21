Nyheter
Scouterna förlorare när kommun slopar stöd till ”religiösa föreningar”
Nya regler för bidrag i Sölvesborgs kommun klubbas på måndag
Scouterna råkar i kläm när Sölvesborg skärper sina bidragsregler. Bilden är från ett scoutläger utan koppling till artikeln.
THOMAS LOFSTRAND
EFS-scouterna kan bli hemlösa när Sölvesborgs kommunfullmäktige på måndag klubbar nya bidragsregler. Om alla ”religiösa föreningar” mister sina stöd kommer scouterna inte längre kunna betala sin hyra, rapporterar Blekinge Läns Tidning, BLT.