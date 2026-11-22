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Putin i intervju med filmregissör: Ryssland kan vara en ark för kristna
Rysslands president ser det som ”ett slags mirakel” att han som barn döptes av patriark Kirills far
President Vladimir Putin gratulerar den rysk-ortodoxe patriarken Kirill på den senares 80-årsdag den 20 november i år.
Alexander Kazakov /AP/TT
Ryssland är ”det tredje Rom” och en ”ark” för världens kristna. Det säger president Vladimir Putin i en intervju där han understryker den täta kopplingen mellan den ryska staten och den rysk-ortodoxa kyrkan.