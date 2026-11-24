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Centrumkyrkan i Skurup bildad – fem nydöpta välkomnade
Efter 25 år finns en frikyrkoförsamling åter i den skånska kommunen
Centrumkyrkan i Skurup bildad med flera gästande pastorer på plats. Frän vänster Ingemar Jarlsbonde, Ystad, Samir Clementsson, Trelleborg, Ingmar Aronson, Skanör/Malmö, Paul Nilsson, Centrumkyrkan i Skurup, Börge Schönbeck, Simrishamn, samt Andreas Wessman, Malmö.
Privat
Skånska Skurup har återigen fått en frikyrkoförsamling. Centrumkyrkan på orten har 25–30 medlemmar efter bildandet i helgen.