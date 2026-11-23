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Nytt pingstnätverk arbetar för fred
”I en värld som eskalerar i krig och konflikter måste vi bli ännu tydligare med vårt arbete för fred och försoning”
Pingstpastorn Pascal Andréasson är en av kontaktpersonerna i nya nätverket Pingst Fred.
Privat
Svensk pingströrelse arbetar för fred och försoning i både Östafrika, Balkan och Sydostasien. Nu ska det nystartade nätverket Pingst Fred samla enskilda och församlingar som vill jobba med fredsteologi och praktiska verktyg kring traumabearbetning och medling i konflikter.