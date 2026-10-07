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”För mig var 7 oktober den första dagen då jag insåg att jag inte kan ta Israel för givet”
David Lega om hur omskakad han som jude blev av Hamas terroristattack – och att det påverkar honom än i dag
David Lega på plats på bokmässan i Göteborg, i egenskap av ordförande för Vänskapsförbundet Sverige-Israel vars monter går att se i bakgrunden.
Catta Neuding
Skulle det bli omöjligt att vara jude i Sverige så finns alltid möjligheten att flytta till Israel. Så har David Lega alltid resonerat, men hans världsbild skakades om rejält i och med 7 oktoberattentatet mot Israel för tre år sedan.