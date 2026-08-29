Nyheter
Fortsatt konflikt i rik missionsförening – nu kritiseras förslag till nya stadgar
Lunds missionssällskap anklagas för att stödja andra religioner än kristendomen • ”Oacceptabelt att så många saker inte är reglerade”
Lunds Missionssällskaps äger omkring 700 miljoner kronor i tillgångar.
Henrik Holmberg / TT
Det blåser upp till storm i 180-åriga Lunds Missionssällskap. Nyligen anklagades man för religionsblandning, och under söndagen ska man ta ställning till nya stadgar som kritikerna redan före mötet har sågat. Ordföranden, däremot, ställer sig oförstående till kritiken och menar att det handlar om ett fåtal som vill skapa uppmärksamhet.