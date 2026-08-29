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Ulf Kristersson (M) avfärdar Equmeniakyrkans klimatnödläge

”Då ska vi snart ha ett säkerhetsnödläge, ett segregationsnödläge, ett kriminalitetsnödläge”, sa statsministern och M-ledaren på Vårgårda möte

Ulf Kristersson mötte Jenny Dobers och Niklas Piensoho inför omkring 2 000 personer i Tångahallen.
Jacob Zetterman Reporter
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Att Equmeniakyrkan har utlöst klimatnödläge var inte något som statsminister Ulf Kristersson gick i gång på när han frågades ut på Vårgårda möte. I stället menade han att klimatfrågan måste lösas via uthållighet, fossilfri el och demokratisk långsamhet. 

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