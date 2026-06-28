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Han blir ny rektor på Johannelunds teologiska högskola

Micael Isacson: Jätteroligt att fler människor vill läsa teologi

Mikael Isacson, präst i Svenska kyrkan och blivande rektor för Johannelunds teologiska högskola.
Jonathan Newton Reporter
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Mikael Isacson, kyrkoherde och kontraktsprost i Kungälv-Ytterby, blir ny rektor för Johannelunds teologiska högskola från december i år. Han kommer att få ta över en skola i stark medvind: ekonomin är god och det är så många som vill gå där att man fått ansöka hos regeringen om bidrag till fler utbildningsplatser. 

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