Nyheter
Historisk överenskommelse när Pingst i Norge inleder nytt missionssamarbete
Bröt med Aril Edvardsens Troens Bevis på 1970-talet – ska nu jobba tillsammans igen
Norske pingstledaren Öystein Gjerme predikar under Nyhemsveckan 2022.
Thomas Österberg
Norska pingströrelsen och missionsorganisationen Ingen Utelatt (tidigare Troens Bevis) ska driva ett gemensamt missionssamarbete i Indien. Samarbetsavtalet är historiskt – på 1970-talet bröts relationen efter att Troens Bevis grundare Aril Edvardsen hade stämplats som villolärare av pingströrelsen.