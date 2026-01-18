Nyheter

Historisk överenskommelse när Pingst i Norge inleder nytt missionssamarbete

Bröt med Aril Edvardsens Troens Bevis på 1970-talet – ska nu jobba tillsammans igen

Norske pingstledaren Öystein Gjerme predikar under Nyhemsveckan 2022.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Norska pingströrelsen och missionsorganisationen Ingen Utelatt (tidigare Troens Bevis) ska driva ett gemensamt missionssamarbete i Indien. Samarbetsavtalet är historiskt – på 1970-talet bröts relationen efter att Troens Bevis grundare Aril Edvardsen hade stämplats som villolärare av pingströrelsen.

