Han frias från anklagelser om omvändelseterapi - kan påverka Sverige

Kristen man säger att han blivit av med sin homosexuella läggning och stod åtalad för att ha tillämpat omvändelseterapi – unikt rättsfall inom EU

Matthew Grech anklagades för att ha bedrivit omvändelseterapi och åtalades för detta i sitt hemland Malta.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Det var ett unikt rättsfall, då maltesen Matthew Grech var först ut i hela EU att stå åtalad för att ha tillämpat omvändelseterapi. Nästan fyra år efter sitt uttalande om att man med Guds hjälp kan bli av med sin homosexuella läggning blev han till slut frikänd.  

