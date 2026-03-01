Nyheter
Blåbärssoppa och ”Mora-Nisse” när Vilhelmina höll Vasaloppsgudstjänst
Kämpande tron – både i livet och i skidspåren – i predikan
Vasaloppsgudstjänst pågår i Vilhelmina Från vänster: Kerstin Bergkvist, kyrkvärd; Willhelm Löfwegren, präst; Theodor Lif, helgvaktmästare; Karolina Lif, kyrkomusiker samt Maria Berg, präst.
Leonard Lif
Det är drygt 50 mil mellan Vasaloppsmålgången i Mora och Vilhelmina i Västerbotten. Men i församlingshemmet i Vilhelmina firades gudstjänst med Vasaloppstema medan tusentals skidåkare kämpade i spåren.