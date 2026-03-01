Nyheter

Blåbärssoppa och ”Mora-Nisse” när Vilhelmina höll Vasaloppsgudstjänst

Kämpande tron – både i livet och i skidspåren – i predikan

Vasaloppsgudstjänst pågår i Vilhelmina Från vänster: Kerstin Bergkvist, kyrkvärd; Willhelm Löfwegren, präst; Theodor Lif, helgvaktmästare; Karolina Lif, kyrkomusiker samt Maria Berg, präst.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad

Det är drygt 50 mil mellan Vasaloppsmålgången i Mora och Vilhelmina i Västerbotten. Men i församlingshemmet i Vilhelmina firades gudstjänst med Vasaloppstema medan tusentals skidåkare kämpade i spåren.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

svenska kyrkan gudstjänst sport vilhelmina nyheter

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning