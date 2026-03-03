Nyheter
Prästen Markus erbjuder slow-tv under fastan med hjälp av Markusevangeliet
Flytten av Kiruna kyrka gjorde storsuccé med sitt långsamma format – nu satsar Umeå pastorat på en annan form av slow-tv då en präst för hand skriver av Bibeln
Markus Östlund, präst i Tegs församling i Umeå pastorat, skriver av Markusevangeliet som slow-tv under fastan.
Lina Eriksson
Den som vill ta till sig Bibeln riktigt långsamt bör hålla utkik efter prästen Markus Östlund. Under fastan skriver han av Markusevangeliet för hand, vilket går att följa som slow-tv.