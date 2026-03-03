Nyheter

Prästen Markus erbjuder slow-tv under fastan med hjälp av Markusevangeliet

Flytten av Kiruna kyrka gjorde storsuccé med sitt långsamma format – nu satsar Umeå pastorat på en annan form av slow-tv då en präst för hand skriver av Bibeln

Markus Östlund, präst i Tegs församling i Umeå pastorat, skriver av Markusevangeliet som slow-tv under fastan.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Den som vill ta till sig Bibeln riktigt långsamt bör hålla utkik efter prästen Markus Östlund. Under fastan skriver han av Markus­evangeliet för hand, vilket går att följa som slow-tv.

