För kristna klimataktivister räcker inte alltid kyrkans miljöengagemang till

Kristna aktivister söker sig till sekulära miljöorganisationer i besvikelse över kyrkan, enligt ny avhandling av prästen Sofia Oreland

Sofia Oreland har intervjuat kristna klimataktivister där flera är besvikna på kyrkorna för att de inte gör tillräckligt mycket, vilket innebär att de i stället har sökt sig till sekulära miljöorganisationer.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Flera kristna klimataktivister söker sig till sekulära miljöorganisationer eftersom kyrkornas arbete inte anses tillräckligt. Det konstaterar prästen Sofia Oreland, som menar att det finns en viss sorg i det här. 

