Nyheter
Frälsningsarméns ledare beordras oväntat till annan tjänst
”Direkt order från högsta generalen” • "Det var inte någonting som vi hade förväntat oss eller egentligen heller önskat. Men det är som det är" • Hon blir ny ledare för Frälsningarmén.
Bo och Christina Jeppsson.
Jonas Nimmersjö
Efter fem år lämnar Bo och Christina Jeppsson uppdraget som ledare för Frälsningsarmén i Sverige. Ny samfundsledare blir Lisbeth Andersen, kommendör, för närvarande verksam i Frälsningsarmén i Schweiz, Österrike och Ungern.