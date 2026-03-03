Nyheter

Frälsningsarméns ledare beordras oväntat till annan tjänst

”Direkt order från högsta generalen” • "Det var inte någonting som vi hade förväntat oss eller egentligen heller önskat. Men det är som det är" • Hon blir ny ledare för Frälsningarmén.

Bo och Christina Jeppsson.
Arash Asadi
Arash Asadi Reporter
Publicerad

Efter fem år lämnar Bo och Christina Jeppsson uppdraget som ledare för Frälsningsarmén i Sverige. Ny samfundsledare blir Lisbeth Andersen, kommendör, för närvarande verksam i Frälsningsarmén i Schweiz, Österrike och Ungern.

