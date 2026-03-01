Nyheter
Nordupplandskyrkan i Tierp startar nätverk för husförsamlingar
Pastor Micael Lahtinen: ”Vi vill se den första församlingen leva igen i vår tid”
Att mötas för gudstjänster i hemmen är en del av vad det nya nätverket vill uppmuntra.
Daiga Ellaby
För en tid sedan lämnade Nordupplandskyrkan i Tierp samfundet Pingst FFS. Nu startar pastorsparet och församlingen ett nytt nätverk för onlinegemenskap och husförsamlingar. Men någon koppling mellan händelserna finns inte, enligt pastor Micael Lahtinen.