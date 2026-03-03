Nyheter
Förslag på att alla EFS-präster ska vigas i Uppsala stöter på starkt motstånd
Frågan om samkönade vigslar kan bli en stötesten enligt det förslag som nu ligger på bordet, då alla blivande präster inom EFS i så fall bedöms av en enskild biskop
Bild från EFS tidigare årsmöte. Nu kommer ett förslag om att alla blivande EFS-präster ska vigas enbart i ett stift, något som alla inte tycker är en bra idé
Johannes Ottestig
Alla blivande präster inom EFS ska vigas i Uppsala stift. Det är ett förslag som presenterats av kyrkostyrelsen, men som samtidigt möter motstånd inom Svenska kyrkan.