Frälsningsarméns nya ledare får ta över vision om att dubbla medlemsantalet

Lisbeth Andersen till Dagen: ”Vi ska göra vad vi kan, sedan är det Gud som ger växten.”

Lisbeth Andersen, ny ledare för Frälsningsarmén i Sverige.
Thomas Österberg
Frälsningsarméns nästa samfundsledare i Sverige kommer från Danmark. Hon är passionerad för barn- och unga samt för församlingsutveckling. Lisbeth Andersen har varit Frälsningsofficer på olika håll i Europa i 40 års tid – och bor sedan några år i Schweiz.

